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Полицейские ЮЗАО провели шахматный турнир
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Полицейские ЮЗАО провели шахматный турнир 

Ясенево 1 час назад
Фото: Ясенево
Сотрудники отдела МВД России по району Ясенево организовали и провели турнир по шахматам среди воспитанников территориального центра социального обеспечения «Ясенево».
В качестве гостей и жюри турнира на мероприятии присутствовали сотрудники Черемушкинского военного комиссариата, члены Молодежного общественного волонтерского клуба префектуры ЮЗАО, а также педагоги и администрация ТЦСО.
Как отметил старший участковый, майор полиции Сергей Цыплаков, шахматы — это одновременно и наука, и спорт, и искусство. Он добавил, что игра в шахматы приносит много удовольствия, развивает память и умение быстро принимать решения.
Ребята с нескрываемым интересом отнеслись к участию в соревновании. Каждый участник стремился к победе. В заключение Сергей Цыплаков поблагодарил ребят за активную игру и вручил победителям и призерам почетные грамоты.
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