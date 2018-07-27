Салдинские дошколята проводят лето с королями

В летней школе шахматной грамотности при клубе «Дебют» корпорации «ВСМПО-Ависма» занимаются 40 дошкольников Верхней Салды. Самому младшему из них всего 4 года, но даже он уже освоил название всех фигур, их позиции на доске и может дать достойный отпор сопернику.

"Мы очень рады, что летом салдинцы находят время для занятий шахматами. Этим спортом заинтересовались те, кто сядет за парту через год-два и даже через три года. И шахматные уроки в нашем клубе станут эффективным подготовительным курсом для будущих первоклассников, которые сегодня учатся анализировать и контролировать свои эмоции", — говорит кандидат в мастера спорта по шахматам Роман Новоселов.

С удовольствием приходят на занятия в «Дебют» и выпускники школы шахматной грамотности, открытие которой в 2017 году инициировала и профинансировала корпорация «ВСМПО-Ависма». На майском Большом шахматном фестивале, организованном ВСМПО, самым успешным из первых ее учеников вручили удостоверения о присвоении спортивных разрядов.

Шахматистов дебюта ждут «Дебюта» два важных мероприятия. 31 июля-7 августа они примут участие в кубке России по шахматам среди детей в Екатеринбурге, а 20-25 августа — в первенстве области.

1 сентября тренеры цеха №51 вновь отправятся в школы — «ВСМПО-Ависма» продолжит реализацию проекта уроков шахматной грамотности для учеников 20 первых классов.