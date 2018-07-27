Ещё
Россия поставила первые партии говядины в Турцию
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россия поставила первые партии говядины в Турцию 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. РОССИЯ ПОСТАВИЛА ПЕРВЫЕ ПАРТИИ ГОВЯДИНЫ В ТУРЦИЮ, РАССЧИТЫВАЕТ НА ОТКРЫТИЕ И КИТАЙСКОГО РЫНКА ДЛЯ СВОЕГО МЯСА — ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР ГОРДЕЕВ
Последние новости
На призыв Киева отказаться от российского газа отреагировали в Госдуме Политолог: шутка Путина в разговоре с Эрдоганом - не совсем шутка Юлия Скрипаль намерена вернуться в Россию
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решен вопрос с переходом Головина5
В деле об убийстве Тена появилась девушка
На Курском вокзале убит болельщик ЦСКА46
FIFA начала расследование против России156
Мексиканец забил гол ударом с 40 метров
Видео
00:37
FIFA начала расследование против России
Футбол
00:22
Мексиканец забил гол ударом с 40 метров
Футбол
01:17
Чужая. Загитова не получит главный приз
Фигурное катание
03:52
«Поставивший на колени Россию» Усик отдохнет в Крыму
Бокс
03:21
В деле об убийстве Тена появилась девушка
Фигурное катание
07:13
Одесситка отказалась выступать на российском турнире
Теннис
04:59
На Курском вокзале убит болельщик ЦСКА
Футбол
00:56
Определена дальнейшая судьба Головина
Футбол
02:32
«Обычный трус»: Усика затравили на Украине
Бокс Статьи
08:04
От Тутберидзе уходит четвертая фигуристка
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение