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«Челси» — «Интер» — 1:1, по пенальти — 5:4 (обзор)
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«Челси» — «Интер» — 1:1, по пенальти — 5:4 (обзор) 

Soccer News 8 часов назад
Фото: Soccer News
Вашему вниманию представляется обзор матча Международного кубка чемпионов между «Челси» и «Интером».
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