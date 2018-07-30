Сильнейших шахматистов выявили в районе Люблино

Лучших игроков в шахматы смогли выявить в рамках турнира «Ход конем», который провели в библиотеке № 130 района Люблино, приурочив его к Международному дню шахмат.

— Турнир прошел в праздничной дружеской обстановке, — отметили организаторы. — Все участники турнира были награждены книгами. А победители — почетными грамотами и медалями.

Лидером турнира в детской возрастной категории стал ученик третьего класса школы № 2010 Иван Блинников, «серебро» досталось пятикласснику школы № 2010 Нареку Мартиросяну, «бонза» — девятикласснику школы № 2010 Илье Логвинову.