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Сильнейших шахматистов выявили в районе Люблино
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Сильнейших шахматистов выявили в районе Люблино 

Префектура Юго-Восточного административного округа 2 часа назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Лучших игроков в шахматы смогли выявить в рамках турнира «Ход конем», который провели в библиотеке № 130 района Люблино, приурочив его к Международному дню шахмат.
— Турнир прошел в праздничной дружеской обстановке, — отметили организаторы. — Все участники турнира были награждены книгами. А победители — почетными грамотами и медалями.
Лидером турнира в детской возрастной категории стал ученик третьего класса школы № 2010 Иван Блинников, «серебро» досталось пятикласснику школы № 2010 Нареку Мартиросяну, «бонза» — девятикласснику школы № 2010 Илье Логвинову.
«Золото» турнира во взрослой возрастной группе «взял» Валерий Ледяев, «серебро» — Александр Маслянский, «бронзу» — Игорь Смирнов.
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