«Несколько часов на снегу»: как дед чемпиона замерз насмерть

Очевидцы рассказали о последних минутах жизни знаменитого математика и шахматного судьи Эдуарда Дубова, деда действующего чемпиона мира по быстрым шахматам Даниила Дубова . По новым данным, перед тем, как умереть от переохлаждения, пожилой человек несколько часов пролежал на морозе, прежде чем прохожие обратили на него внимание.

В российских СМИ появилась информация о последних минутах жизни почетного члена Международной шахматной федерации (ФИДЕ), известного математика Эдуарда Дубова, скончавшегося от переохлаждения в конце декабря. Очевидец рассказал « Московскому комсомольцу », что нашел 80-летнего шахматиста у родника возле станции метро «Теплый стан».

«Пенсионер лежал на спине, глаза его были открыты. Внезапно увидел, как одна нога у него зашевелилась, а после он задышал», — подчеркнул собеседник издания.

По его словам, мужчина был одет по-зимнему, а рядом с ним лежала сумка. Также стало известно, что перед госпитализацией знаменитый математик несколько часов пролежал на морозе.

Как сообщало агентство «Москва», Дубов был доставлен в медицинское учреждение в состоянии алкогольного опьянения. У него диагностировали общее переохлаждение организма и обморожение конечностей. Несмотря на усилия врачей, на следующий день Дубов скончался в реанимации.

Тело математика отправили на исследования. Следователи все еще проводят проверку по факту смерти пожилого человека. Обстоятельства трагедии пока не установлены. Прощание с легендарным шахматным деятелем прошло 29 декабря.

Член Московского математического общества в шахматах был известен, прежде всего, благодаря вкладу в систему советских рейтингов.

Именно при Дубове советская система коэффициентов приняла законченный, сформировавшийся порядок, подчеркивается на сайте Российской шахматной федерации (РШФ), вице-президентом которой в прошлом являлся покойный. Математик, также разработавший собственную систему жеребьевки в опен-турнирах, до распада СССР следил за точностью и своевременностью обсчета рейтингов отечественных шахматистов. Советские рейтинги в шутку назывались «Дубо» — по аналогии с Эло.

В 1990-е годы Дубов занимал пост президента Шахматной федерации Москвы, публиковал статьи на шахматную тематику, читал лекции и проводил семинары для столичных судей. Сейчас московские рейтинги рассчитываются именно по его формуле.

В качестве главного арбитра он судил как финалы чемпионата Москвы, так и крупнейшие международные соревнования.

Последним крупным состязанием, проходившим под патронажем Дубова, стал Суперфинал чемпионата России 2011 года.

Поздравляя Дубова с юбилеем на портале chess-news.ru, международный мастер Виктор Володин заметил, что математик был жизнерадостным, увлекающимся и целеустремленным человеком.

«По поведению пожилых людей можно судить, какую жизнь они прожили. Если улыбается, значит правильно прожил! Я видел Дубова в минувшем марте на Мемориале Таля. Он шутил, заполнял таблицу, вел свои рейтинговые подсчеты — пристрастия не изменились. Шахматы и математика — две любви Эдуарда Львовича.

Шахматная Москва никогда не станет такой, какой была при Дубове. Экономические реалии, понятно, другие, но и роль личности тоже имеет значение.

Безумно интересно говорить с ним на разные темы. На мой вопрос, связанный с историей: «Почему побеждают сволочи, а достойные люди остаются в проигрыше?» — Эдуард Львович ответил: «Потому что сволочи действуют сволочными методами, которыми не могут пользоваться достойные люди!» — пишет Володин.

Внук погибшего математика 22-летний Даниил Дубов считается одним из самых перспективных гроссмейстеров страны. На чемпионате мира по блицу-2016 он занял третье место, а в 2017 году выиграл Высшую лигу чемпионата России по шахматам в Сочи и получил право играть в Суперфинале, где занял третье место. На Кубке мира по шахматам — 2017 дошел до 1/8, обыграв Даниэля Фридмана Сергея Карякина и Владислава Артемьева и уступив лишь будущему победителю Левону Ароняну

Буквально несколько дней спустя после смерти деда Даниил завоевал титул чемпиона мира по быстрым шахматам, набрав феноменальные 11 баллов и оставив не у дел самого Магнуса Карлсена, ставшего на этом турнире лишь пятым.