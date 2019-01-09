«Несколько часов на снегу»: как дед чемпиона замерз насмерть 

Очевидцы рассказали о последних минутах жизни знаменитого математика и шахматного судьи Эдуарда Дубова, деда действующего чемпиона мира по быстрым шахматам Даниила Дубова. По новым данным, перед тем, как умереть от переохлаждения, пожилой человек несколько часов пролежал на морозе, прежде чем прохожие обратили на него внимание.
В российских СМИ появилась информация о последних минутах жизни почетного члена Международной шахматной федерации (ФИДЕ), известного математика Эдуарда Дубова, скончавшегося от переохлаждения в конце декабря. Очевидец рассказал «Московскому комсомольцу», что нашел 80-летнего шахматиста у родника возле станции метро «Теплый стан».
«Пенсионер лежал на спине, глаза его были открыты. Внезапно увидел, как одна нога у него зашевелилась, а после он задышал», — подчеркнул собеседник издания.
По его словам, мужчина был одет по-зимнему, а рядом с ним лежала сумка. Также стало известно, что перед госпитализацией знаменитый математик несколько часов пролежал на морозе.
Как сообщало агентство «Москва», Дубов был доставлен в медицинское учреждение в состоянии алкогольного опьянения. У него диагностировали общее переохлаждение организма и обморожение конечностей. Несмотря на усилия врачей, на следующий день Дубов скончался в реанимации.
Тело математика отправили на исследования. Следователи все еще проводят проверку по факту смерти пожилого человека. Обстоятельства трагедии пока не установлены. Прощание с легендарным шахматным деятелем прошло 29 декабря.
Член Московского математического общества в шахматах был известен, прежде всего, благодаря вкладу в систему советских рейтингов.
Именно при Дубове советская система коэффициентов приняла законченный, сформировавшийся порядок, подчеркивается на сайте Российской шахматной федерации (РШФ), вице-президентом которой в прошлом являлся покойный. Математик, также разработавший собственную систему жеребьевки в опен-турнирах, до распада СССР следил за точностью и своевременностью обсчета рейтингов отечественных шахматистов. Советские рейтинги в шутку назывались «Дубо» — по аналогии с Эло.
В 1990-е годы Дубов занимал пост президента Шахматной федерации Москвы, публиковал статьи на шахматную тематику, читал лекции и проводил семинары для столичных судей. Сейчас московские рейтинги рассчитываются именно по его формуле.
В качестве главного арбитра он судил как финалы чемпионата Москвы, так и крупнейшие международные соревнования.
Последним крупным состязанием, проходившим под патронажем Дубова, стал Суперфинал чемпионата России 2011 года.
Поздравляя Дубова с юбилеем на портале chess-news.ru, международный мастер Виктор Володин заметил, что математик был жизнерадостным, увлекающимся и целеустремленным человеком.
«По поведению пожилых людей можно судить, какую жизнь они прожили. Если улыбается, значит правильно прожил! Я видел Дубова в минувшем марте на Мемориале Таля. Он шутил, заполнял таблицу, вел свои рейтинговые подсчеты — пристрастия не изменились. Шахматы и математика — две любви Эдуарда Львовича.
Шахматная Москва никогда не станет такой, какой была при Дубове. Экономические реалии, понятно, другие, но и роль личности тоже имеет значение.
Безумно интересно говорить с ним на разные темы. На мой вопрос, связанный с историей: «Почему побеждают сволочи, а достойные люди остаются в проигрыше?» — Эдуард Львович ответил: «Потому что сволочи действуют сволочными методами, которыми не могут пользоваться достойные люди!» — пишет Володин.
Внук погибшего математика 22-летний Даниил Дубов считается одним из самых перспективных гроссмейстеров страны. На чемпионате мира по блицу-2016 он занял третье место, а в 2017 году выиграл Высшую лигу чемпионата России по шахматам в Сочи и получил право играть в Суперфинале, где занял третье место. На Кубке мира по шахматам — 2017 дошел до 1/8, обыграв Даниэля Фридмана, Сергея Карякина и Владислава Артемьева и уступив лишь будущему победителю Левону Ароняну.
Буквально несколько дней спустя после смерти деда Даниил завоевал титул чемпиона мира по быстрым шахматам, набрав феноменальные 11 баллов и оставив не у дел самого Магнуса Карлсена, ставшего на этом турнире лишь пятым.