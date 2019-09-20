Карякин оконфузился на Кубке мира

«Газета.ru» перечислила главные события прошедших соревновательных дней Кубка мира по шахматам в Ханты-Мансийске. Хоть до финалов ещё далеко выступления знаменитых гроссмейстеров уже не обошлись без курьёзов, нелепых проигрышей и слёз.

Особого внимания болельщиков было удостоено противостояние голландца Аниша Гири и американца Джеффри Шонга. Эксперты почти единогласно отдавали предпочтение представителю Нидерландов из-за его дебютной подготовки и накопленного на больших турнирах опыта. Гири владел инициативой в двух партиях, но не смог ничего противопоставить «комбинационному фейерверку» Шонга. На сенсационный проигрыш голландца отреагировал известный норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен , который в шутку заявил, что после выбывания Аниша «потерял волю к жизни».

Не менее удивительным стал проигрыш шахматиста, который был внесён в Книгу рекордов Гинесса как самый молодой гроссмейстер, Сергея Карякина . Вице-чемпион мира 2016 года в двух партиях уступил петербуржцу Никите Витюгову из-а грубой ошибки в окончании второй партии и выбыл из борьбы за мировую шахматную корону.

Другим фаворитам турнира пока везёт куда больше, чем Анишу и Карякину, однако и им победы даются не без труда. Француз Максим Ваше-Лагранж едва не уступил россиянину Дмитрию Яковенко . Уроженец Нижневартовска вёл в счёте, выиграв первую дополнительную партию. Затем, когда француз сравнял счёт, Яковенко показал упорную борьбу в двух десятиминутках, но уступил в блице.

Не менее зрелищное противостояние показали москвич Александр Грищук и китаец Сюй Сянъюй. Болельщиков заставил поволноваться промах россиянина в эндшпиле первой партии, которого не заметил представитель Китая. Грищук выиграл первую игру. Во второй — запатовал королевский фланг соперника, и в результате отправился праздновать победу.

Кубок мира по шахматам-2019 проходит в Ханты-Мансийске с 9 сентября по 4 октября. В борьбе за шахматную корону принимают участие 128 лучших игроков планеты.