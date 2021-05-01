«ЭпиВакКорону» назвали эффективной против трех штаммов коронавируса

Согласно результатам экспериментальной проверки, антитела, вырабатываемые благодаря препарату, обладают нейтрализующей активностью в отношении классического, а также британского и южноафриканского штаммов.

Вдобавок в «Векторе» отметили, что результаты наблюдений не дают оснований сомневаться в безопасности препарата и его способности вызывать формирование антител.

В России зарегистрированы три вакцины против COVID-19: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». «ЭпиВакКорона» стала второй вакциной, получившей регистрацию — это произошло 14 октября 2020 года. Примерно через месяц разработчики получили разрешение на проведение пострегистрационных исследований, в том числе среди пожилых людей.