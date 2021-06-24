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Прилепина выгнали со съезда КПРФ, куда он приехал с предложением об объединении

Национальная Служба Новостей
21 час назад
Сопредседатель партии «Справедливая Россия – За правду» Захар Прилепин неожиданно приехал на съезд партии КПРФ, чтобы предложить меморандум об объединении левой коалиции, сообщает РИА Новости. Он отметил, что подписать меморандум предлагает 19 августа и сразу же приступить к совместной работе. Однако коммунисты восприняли его визит негативно и выгнали с мероприятия. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе политика. Ранее Прилепин называл объединение с КПРФ важной целью, так как эта стратегия будет способстсовать объединению левых сил.
Прилепина выгнали со съезда КПРФ, куда он приехал с предложением об объединении
Фото: Национальная Служба НовостейНациональная Служба Новостей
Шахматы,Захар Прилепин,КПРФ,РИА Новости,
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