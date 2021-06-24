Прилепина выгнали со съезда КПРФ, куда он приехал с предложением об объединении

Сопредседатель партии «Справедливая Россия – За правду» Захар Прилепин
неожиданно приехал на съезд партии КПРФ
, чтобы предложить меморандум об объединении левой коалиции, сообщает РИА Новости. Он отметил, что подписать меморандум предлагает 19 августа и сразу же приступить к совместной работе. Однако коммунисты восприняли его визит негативно и выгнали с мероприятия. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе политика. Ранее Прилепин называл объединение с КПРФ важной целью, так как эта стратегия будет способстсовать объединению левых сил.