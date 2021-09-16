США повержены: РФ победила на шахматной олимпиаде

Сборная России обыграла команду США в финале шахматной онлайн-олимпиад

Фото: ruchess.ru ruchess.ru

Сборная России одержала победу над командой США в финале шахматной олимпиады, несмотря на отсутствие в составе Сергея Карякина и Яна Непомнящего. Турнир второй год проводился онлайн из-за пандемии коронавируса.

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В первой партии противостояния успеха добились Артемьев и Горячкина. Костенюк, Шувалова и Дубов завершили свои встречи вничью, а Есипенко потерпел поражение. Во втором матче победы одержали Костенюк и Гарифуллина, Дубов, Артемьев и Екатерина Лагно сыграли вничью, а Есипенко проиграл.

Таким образом, сборная России одержала победу над американцами с одинаковым счетом 3,5:2,5.

Согласно регламенту турнира, команды играли по две партии с шестью парами шахматистов. Матчи проходили с контролем времени 15 минут с добавлением пяти секунд за каждый ход. В случае ничьей должен был играться армагеддон — особый вид партии, в которой белым дается на минуту больше, чем черным, однако они обязательно должны выиграть: в случае ничьей победа присуждается черным.

Всего на Олимпиаде выступили 40 сборных, которые были разделены на четыре группы.

На первом этапе турнира, который стартовал 20 августа, российские шахматисты без особых проблем разобрались с командами Украины (4,5:1,5), Германии (6:0), Чехии (5:1), Парагвая (4,5:1,5), Израиля (5:1), Аргентины (6:0), Италии (5:1), Испании (4:2) и Латвии (6:0).

В 1/4 финала соперниками сборной России стали венгры. Обе партии завершились победой россиян с одинаковым счетом — 3,5:2,5. В полуфинале сборная России праздновала победу над командой Китая (3,5:2,5 и 4:2).

После финальной победы над американцами президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов заявил, что спортсменам по ходу турнира удалось одержать победы над сильными командами.

«Если честно, я сам еще не до конца поверил в то, что произошло», — цитирует Филатова ТАСС.

Главный тренер женской национальной команды Сергей Рублевский отметил, что победа на Олимпиаде далась очень нелегко, так как на турнире не смогли выступить Сергей Карякин и Ян Непомнящий, которые участвуют в другом соревновании — супертурнире в норвежском Ставангере. По словам специалиста, занявшие их места Дубов и Артемьев успешно справились с поставленной перед ними задачей.

«Женщины в своей части турнира доминировали, как всегда. И хочу отметить, что есть новый член команды — Лия Гарифуллина, которая отлично справилась со своей задачей», — сказал Рублевский.

Глава Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович подчеркнул, что у российской команды был сбалансированный состав.

«Женский состав, безусловно, сильнейший. В отдельных матчах выстреливали молодые шахматисты, в других лучше играли более опытные», — цитирует руководителя организации РИА «Новости».

По мнению президента ФИДЕ, сборной России удалось уверенно пройти весь турнир благодаря глубине состава. Также он отметил важность победы над представителями Китая в полуфинале Олимпиады, так как соперник выступал практически в сильнейшем составе.

Указал Дворкович и на проблемы, с которыми столкнулась сборная в решающей встрече против команды США.

«В финале против американцев тоже были некоторые трудности — проиграл Андрей Есипенко. Зато в этот момент сумели обеспечить победу другие наши шахматисты. Лучшим игроком онлайн-олимпиады я бы назвал Александру Костенюк», — сказал Дворкович.

Глава ФИДЕ также назвал абстрактными рассуждения о том, чего могла бы добиться российская сборная с Непомнящим и Карякиным в составе. Дворкович отметил, что американская команда также лишилась нескольких сильных шахматистов.

С триумфом соотечественников поздравил 13-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов. Он отметил, что победа является большим достижением, так как в настоящее время в этом виде спорта огромная конкуренция.

«Надеюсь, что в ближайшее время справимся с пандемией и шахматы в привычном формате вернутся, и желаю нашим мужским и женским командам выиграть олимпиады не только в онлайне, но и вживую», — добавил Карпов.