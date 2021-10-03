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Российские шахматистки выиграли командный чемпионат мира

Газета.Ruиещё 1
2 часа назад

Женская сборная России выиграла командный чемпионат мира по шахматам в испанском Ситжесе, победив в финальном поединке команду Индии. 2-го сентября во втором финальном матче россиянки победили со счетом 3-1.

Российские шахматистки выиграли чемпионат мира
Фото: DepositphotosDepositphotos

Свои партии выиграли Екатерина Лагно (черными фигурами), победившая Таню Сачдев, и Полину Шувалову (белые), обыгравшая Мари Анн Гомес. Александра Горячкина (черные) сыграла вничью с Харикой Дронавалли, Александра Костенюк (белые) разошлась миром с Вайшали Рамешбабу.

В первом матче россиянки победили со счетом 2,5-1,5. На пути к финалу россиянки набрали десять очков из десяти на групповом этапе, а в четвертьфинале обыграли американок. За национальную команду выступали Алина Кашлинская, Александра Костенюк, Екатерина Лагно, Александра Горячкина и Полина Шувалова.

Женская сборная России выиграла командный чемпионат мира во второй раз. Ранее россиянки побеждали на турнире в 2017 году. Ранее сообщалось, что сборная России обыграла представителей США в финале шахматной онлайн-олимпиады 2021 года.

В главном противостоянии турнира отечественные шахматисты выиграли оба матча со счетом 3,5:2,5. На групповой стадии россияне заняли первое место, одержав победы всех девяти встречах. На пути к финалу Россия победила сборные Украины (со счетом 4,5:1,5), Германии (6:0), Чехии (5:1), Парагвая (4,5:1,5), Израиля (5:1), Аргентины (6:0), Италии (5:1), Испании (4:2) и Латвии (6:0).

Национальная команда со счетом 2:0 обыграла венгров в 1/4 финала и оказалась сильнее китайцев в полуфинале турнира.

Шахматы,Российские спортсменки,Полина Шувалова,Алина Кашлинская,Александра Горячкина,Екатерина Лагно,Александра Костенюк,СБОРНАЯ РОССИИ,
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