Российские шахматистки выиграли чемпионат мира

Российская женская сборная по шахматам выиграла командный чемпионат мира, который прошел в испанском Ситжесе, победив в финале команду Индии, сообщает «Газета.ру».

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Встреча закончилась со счетом 3-1. Свои партии выиграли Екатерина Лагно, победившая Таню Сачдев, и Полина Шувалова, обыгравшая Мари Анн Гомес.

Александра Горячкина сыграла вничью с Харикой Дронавалли, Александра Костенюк разошлась миром с Вайшали Рамешбабу. В первом матче российские шахматистки победили со счетом 2,5-1,5.

На пути к финалу сборная РФ набрала десять очков из десяти возможных на групповом этапе, а в четвертьфинале обыграла представительниц США.

Женская сборная России выиграла командный чемпионат мира во второй раз. В последний раз это удавалось сделать на турнире в 2017 году.

Ранее сборная России стала победителем онлайн-олимпиады по шахматам, обыграв в финале американскую сборную. Решающая стадия турнира завершилась победой россиян в двух матчах с одинаковым счетом 3,5:2,5.