Российские шахматистки выиграли командный ЧЕ

Женская сборная России по шахматам показала высокий уровень игры на чемпионате Европы и убедительно выиграла турнир. Об этом ТАСС заявил президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов.

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В субботу россиянки обыграли команду Украины со счетом 3:1 в матче восьмого тура чемпионата Европы и досрочно выиграли турнир. Российскую сборную на турнире представляют Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Полина Шувалова и Алина Кашлинская.

"Поздравляю наших девушек с новой убедительной победой. Досрочно выиграв командный чемпионат Европы, российские шахматистки вновь показали свой высокий уровень и профессионализм и порадовали своих многочисленных болельщиков", - сказал Филатов.