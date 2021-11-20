Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+8° в 
USD 72.76EUR 82.58
Войти в почту

Филатов: российские шахматистки убедительно выиграли командный чемпионат Европы

ТАССиещё 6
1 час назад

Женская сборная России по шахматам показала высокий уровень игры на чемпионате Европы и убедительно выиграла турнир. Об этом ТАСС заявил президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов.

Российские шахматистки выиграли командный ЧЕ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В субботу россиянки обыграли команду Украины со счетом 3:1 в матче восьмого тура чемпионата Европы и досрочно выиграли турнир. Российскую сборную на турнире представляют Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Полина Шувалова и Алина Кашлинская.

"Поздравляю наших девушек с новой убедительной победой. Досрочно выиграв командный чемпионат Европы, российские шахматистки вновь показали свой высокий уровень и профессионализм и порадовали своих многочисленных болельщиков", - сказал Филатов.

Россиянки стали чемпионками Европы в седьмой раз, что является рекордным показателем, ранее они побеждали в 2007, 2009, 2011, 2015, 2017, 2019 годах. Также на их счету одно серебро (2013) и две бронзы (2003, 2005).

Шахматы,Полина Шувалова,Алина Кашлинская,Александра Горячкина,Екатерина Лагно,Андрей Филатов,СБОРНАЯ РОССИИ,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители