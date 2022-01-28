Российского гроссмейстера сняли с турнира в Вейк-ан-Зее

Российский гроссмейстер Даниил Дубов сдал положительный тест на коронавирус и был снят с супертурнира Tata Steel Masters в Вейк-ан-Зее, сообщает официальный сайт соревнований. По итогам 10 туров он занимал 12-е место, набрав 3,5 очка. Результаты сыгранных Дубовым партий останутся в силе, в оставшихся встречах ему будет присуждены поражения. В одной из партий он должен был сыграть с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.