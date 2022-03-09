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51 минуту назад

Российский гроссмейстер отказался продолжать выступать за сборную России

Газета.RuГазета.Ru

Российский гроссмейстер Евгений Романов принял решение о смене гражданства. Об этом сообщает норвежское издание VG.

Российский гроссмейстер отказался продолжать выступать за РФ
Фото: «ЕвГениУм»- центр гроссмейстера Евгения Романова/VK«ЕвГениУм»- центр гроссмейстера Евгения Романова/VK

Отныне Романов будет представлять сборную Норвегии на международных соревнованиях. Спортсмен подчеркнул, что не слишком связан с российскими шахматами и давно сотрудничает с норвежскими тренерами.

«Я хочу отделить свой переход от всего, что сейчас происходит в мире», — заявил шахматист.

Однако российский спортсмен заявил, что опечален политической ситуацией в мире, отметив, что санкции против России не обошли его стороной.

«Все мои банковские счета в России заморожены. Они больше не работают», — сказал Романов.

Президент Норвежской шахматной федерации Симен Агдестейн уже подтвердил переход гроссмейстера.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищев рассказал о ситуации с французской компанией Rossignol, на лыжах которой Александр Большунов стал трехкратным олимпийским чемпионом Игр в Пекине. Компания прекратила свое сотрудничество с российскими спортсменами.

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