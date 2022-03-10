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1 час назад

В Госдуме оценили решение шахматиста Романова выступать за Норвегию

News.ruNews.ru

Депутат Госдумы Светлана Журова оценила решение российского шахматиста-гроссмейстера Евгения Романова выступать за Норвегию. Она сочла это предательством. Слов депутата приводит Metaratings.ru.

В Госдуме шахматиста Романова обвинили в предательстве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Это двойные стандарты, после этого его не будут считать русским? Я считаю, что если наши спортсмены уедут выступать за другие страны, то их не должны принимать, потому что они русские. Ко всем русским за границей жесткое отношение и вдруг у него всё будет хорошо?, — сказала Журова.

Российский гроссмейстер отказался продолжать выступать за РФ

По её мнению, менять гражданство — это предательство, а человека всё равно в другой стране не будут любить.

Ранее Международная федерация шахмат (FIDE) лишила шахматистов из России права выступать на турнирах под национальным флагом, а также отняла у России право принять шахматную олимпиаду, которая должна была состояться летом 2022 года.

В декабре прошлого года российский гроссмейстер Ян Непомнящий проиграл норвежцу Магнусу Карлсену в матче за звание чемпиона мира. Для победы норвежцу потребовалось 11 партий. Встреча прошла в Дубае.

Шахматы,Евгений Романов,Ян Непомнящий,Светлана Журова,ФИДЕ,Госдума,
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