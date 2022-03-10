В Госдуме шахматиста Романова обвинили в предательстве

Это двойные стандарты, после этого его не будут считать русским? Я считаю, что если наши спортсмены уедут выступать за другие страны, то их не должны принимать, потому что они русские. Ко всем русским за границей жесткое отношение и вдруг у него всё будет хорошо?, — сказала Журова.