«Кто сменил российское гражданство — в добрый путь»

Спортсмены, которые в нынешних условиях решили сменить российское гражданство, пусть потом не возвращаются, сказал заместитель министра спорта Российской Федерации Одес Байсултанов .

Ранее российский шахматист Евгений Романов принял решение поменять спортивное гражданство и выступать под флагом Норвегии. Свое решение он объяснил тем, что у российских спортсменов сейчас проблемы с допуском к соревнованиям, и этот шаг необходим ему для продолжения карьеры.