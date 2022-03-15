Спортсмены, которые в нынешних условиях решили сменить российское гражданство, пусть потом не возвращаются, сказал заместитель министра спорта Российской Федерации Одес Байсултанов.
Ранее российский шахматист Евгений Романов принял решение поменять спортивное гражданство и выступать под флагом Норвегии. Свое решение он объяснил тем, что у российских спортсменов сейчас проблемы с допуском к соревнованиям, и этот шаг необходим ему для продолжения карьеры.
— Кто сменил российское гражданство — в добрый путь. Только пусть потом не возвращаются, — сказал Байсултанов на пресс-конференции.
Российские гроссмейстеры могут выступать в соревнованиях FIDE только под флагом национальной федерации или в нейтральном статусе.