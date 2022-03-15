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2 часа назад

«Спортсмены, сменившие российское гражданство, пусть потом не возвращаются» — замминистра спорта РФ

Матч ТВМатч ТВиещё 2

Спортсмены, которые в нынешних условиях решили сменить российское гражданство, пусть потом не возвращаются, сказал заместитель министра спорта Российской Федерации Одес Байсултанов.

«Кто сменил российское гражданство — в добрый путь»
Фото: ТАССТАСС

Ранее российский шахматист Евгений Романов принял решение поменять спортивное гражданство и выступать под флагом Норвегии. Свое решение он объяснил тем, что у российских спортсменов сейчас проблемы с допуском к соревнованиям, и этот шаг необходим ему для продолжения карьеры.

— Кто сменил российское гражданство — в добрый путь. Только пусть потом не возвращаются, — сказал Байсултанов на пресс-конференции.

Российские гроссмейстеры могут выступать в соревнованиях FIDE только под флагом национальной федерации или в нейтральном статусе.

Шахматы,Одес Байсултанов,Евгений Романов,ФИДЕ,
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