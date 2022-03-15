«Кто сменил российское гражданство — в добрый путь»

Заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов заявил, что спортсмены, которые в нынешних условиях решили сменить российское гражданство, потом пусть не возвращаются.

Отныне Романов будет представлять сборную Норвегии на международных соревнованиях. Свое решение он объяснил тем, что у российских спортсменов сейчас проблемы с допуском к соревнованиям, и этот шаг необходим ему для продолжения карьеры.