Заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов заявил, что спортсмены, которые в нынешних условиях решили сменить российское гражданство, потом пусть не возвращаются.
«Кто сменил российское гражданство — в добрый путь. Только пусть потом не возвращаются», — приводит слова Байсултанова «Матч ТВ».
Ранее сообщалось, что российский гроссмейстер Евгений Романов принял решение о смене гражданства.
Отныне Романов будет представлять сборную Норвегии на международных соревнованиях. Свое решение он объяснил тем, что у российских спортсменов сейчас проблемы с допуском к соревнованиям, и этот шаг необходим ему для продолжения карьеры.
Российские гроссмейстеры могут выступать в соревнованиях Международной федерации шахмат (FIDE) только под флагом национальной федерации или в нейтральном статусе.