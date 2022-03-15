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1 час назад

Замминистра спорта РФ: сменившие гражданство спортсмены, потом пусть не возвращаются

Sports.ruSports.ru

Заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов заявил, что спортсмены, которые в нынешних условиях решили сменить российское гражданство, потом пусть не возвращаются.

«Кто сменил российское гражданство — в добрый путь»
Фото: ТАССТАСС

«Кто сменил российское гражданство — в добрый путь. Только пусть потом не возвращаются», — приводит слова Байсултанова «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что российский гроссмейстер Евгений Романов принял решение о смене гражданства.

Отныне Романов будет представлять сборную Норвегии на международных соревнованиях. Свое решение он объяснил тем, что у российских спортсменов сейчас проблемы с допуском к соревнованиям, и этот шаг необходим ему для продолжения карьеры.

Российские гроссмейстеры могут выступать в соревнованиях Международной федерации шахмат (FIDE) только под флагом национальной федерации или в нейтральном статусе.

Шахматы,Одес Байсултанов,Евгений Романов,ФИДЕ,
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