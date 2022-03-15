Всемирная шахматная олимпиада перенесена из Москвы в Ченнай

Всемирная шахматная олимпиада 2022 года перенесена из Москвы в индийский Ченнай. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации шахмат ( FIDE ).

Всемирная шахматная олимпиада - командный турнир для сборных, которые являются членами FIDE. Впервые турнир был проведен в 1927 году в Лондоне. С 1950 года соревнования проводятся в формате двухлетнего цикла. В предыдущий раз турнир прошел в 2018 году в Грузии.