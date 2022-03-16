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1 час назад

ФИДЕ отстранила сборные России и Беларуси от турниров

Чемпионат.comЧемпионат.com

Совет Международной федерации шахмат (ФИДЕ) отстранил национальные команды России и Беларуси от участия в турнирах, проводимых под эгидой организации. Об этом сообщается на официальной странице ФИДЕ в «Твиттере».

ФИДЕ отстранила сборные РФ и Белоруссии от турниров
Фото: ТАССТАСС

При этом отмечается, что российские и белорусские шахматисты могут выступать в личных турнирах под флагом ФИДЕ.

«Думаю, решение, принятое ФИДЕ, является сбалансированным и справедливым. Мы следуем рекомендациям МОК и отстраняем российские и белорусские команды от всех турниров ФИДЕ. Однако мы считаем, что игроки из этих стран не должны лишаться возможности выступать в личных турнирах, хотя им придётся делать это под флагом ФИДЕ», — сказал генеральный директор организации Эмиль Сутовский.

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