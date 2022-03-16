ФИДЕ отстранила сборные РФ и Белоруссии от турниров

«Думаю, решение, принятое ФИДЕ, является сбалансированным и справедливым. Мы следуем рекомендациям МОК и отстраняем российские и белорусские команды от всех турниров ФИДЕ. Однако мы считаем, что игроки из этих стран не должны лишаться возможности выступать в личных турнирах, хотя им придётся делать это под флагом ФИДЕ», — сказал генеральный директор организации Эмиль Сутовский.