Карякин назвал отстранение шахматистов преступлением

«Исключение сборных России и Белоруссии я расцениваю как настоящее спортивное преступление. Потому что все дебаты между шахматистами должны решаться за шахматной доской. Мы совершенно забыли лозунг «Спорт вне политики»: на самом деле мы видим, что спорт еще как в политике», — передает слова Карякина «Матч ТВ».