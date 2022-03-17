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1 час назад

Карякин объяснил, почему расценивает отстранение шахматистов как преступление

Газета.RuГазета.Ru

Российский гроссмейстер Сергей Карякин высказался об отстранении сборных России и Белоруссии.

Карякин назвал отстранение шахматистов преступлением
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Исключение сборных России и Белоруссии я расцениваю как настоящее спортивное преступление. Потому что все дебаты между шахматистами должны решаться за шахматной доской. Мы совершенно забыли лозунг «Спорт вне политики»: на самом деле мы видим, что спорт еще как в политике», — передает слова Карякина «Матч ТВ».

Также он отметил, что ему жаль отстраненных белорусских и российских спортсменов, и они незаслуженно страдают из-за всей этой ситуации.

16 марта Совет Международной шахматной федерации (FIDE) отстранил сборные России и Белоруссии от участия в турнирах под своей эгидой. Спортсмены смогут выступать в индивидуальных турнирах в нейтральном статусе.

Напомним, 28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. После этого многие международные спортивные организации приняли решение об отстранении отечественных спортсменов.

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