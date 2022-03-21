Федерация шахмат России выступила с заявлением об отстранении Карякина

Глава Федерации шахмат России Андрей Филатов выступил с заявлением об отстранении российского гроссмейстера Сергея Карякина от участия в соревнованиях под эгидой Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Заявление опубликовано на официальном сайте Федерации шахмат России.
"В ближайшее время мы подадим апелляцию: решение о дисквалификации Карякина на полгода будет обжаловано. Федерация шахмат России выступает против дискриминации спортсменов по любым критериям и будет бороться за их права. Мы обращаемся к президенту ФИДЕ Аркадию Дворковичу с просьбой взять ситуацию под личный контроль", – говорится в заявлении.
Ранее Сергей Карякин резко высказался о своем отстранении от участия в шахматных турнирах под эгидой ФИДЕ. Напомним, ФИДЕ приняла решение лишить российских и белорусских шахматистов права выступать на турнирах под флагом и гимном своих стран. Шахматисты смогут принимать участие в соревнованиях под флагами ФШР/БШФ или FIDE.
Кроме того, организация приняла решение прекратить спонсорские контракты с компаниями из санкционного списка из России и Белоруссии. Напомним, что Россия лишилась права проведения шахматной Олимпиады-2022, которая должна была пройти с 26 июля по 8 августа. Сообщается, что на проведение соревнований подала заявку Индия.