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1 час назад

Федерация шахмат России выступила с заявлением об отстранении Карякина

Газета.RuГазета.Ru

Глава Федерации шахмат России Андрей Филатов выступил с заявлением об отстранении российского гроссмейстера Сергея Карякина от участия в соревнованиях под эгидой Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Заявление опубликовано на официальном сайте Федерации шахмат России.

Федерация шахмат России выступила с заявлением об отстранении Карякина
Фото: Владимир БарскийВладимир Барский

"В ближайшее время мы подадим апелляцию: решение о дисквалификации Карякина на полгода будет обжаловано. Федерация шахмат России выступает против дискриминации спортсменов по любым критериям и будет бороться за их права. Мы обращаемся к президенту ФИДЕ Аркадию Дворковичу с просьбой взять ситуацию под личный контроль", – говорится в заявлении.

Ранее Сергей Карякин резко высказался о своем отстранении от участия в шахматных турнирах под эгидой ФИДЕ. Напомним, ФИДЕ приняла решение лишить российских и белорусских шахматистов права выступать на турнирах под флагом и гимном своих стран. Шахматисты смогут принимать участие в соревнованиях под флагами ФШР/БШФ или FIDE.

Кроме того, организация приняла решение прекратить спонсорские контракты с компаниями из санкционного списка из России и Белоруссии. Напомним, что Россия лишилась права проведения шахматной Олимпиады-2022, которая должна была пройти с 26 июля по 8 августа. Сообщается, что на проведение соревнований подала заявку Индия.

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