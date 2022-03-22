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1 час назад

Жена Сергея Карякина выступила с гневным заявлением по отстранению мужа на полгода от ФИДЕ

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Галия Карякина, супруга российского гроссмейстера Сергея Карякина, выступила с гневным заявлением, после того как Международная шахматная федерация (ФИДЕ) отстранила спортсмена на шесть месяцев.

Жена Карякина выступила с гневным заявлением
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Не всем дано играть в шахматы так, как это делает мой муж! Целая Международная шахматная федерация испугалась и решила не допускать Сергея до официальных турниров. Ребята из ФИДЕ надеются попасть в олимпийские виды спорта, заискивая и выслуживаясь перед МОК и другими спортивными организациями. Другими способами н

Шахматы для меня всегда были особым видом спорта! Шахматы — это спорт для избранных, так говорила и считала я. Шахматы — это отличная игра! А ФИДЕ своей политикой уничтожила эту исключительность и возвышенность шахмат. Смешали шахматы с грязью и лицемерием! Жаль, что Международная шахматная федерация так опозорила шахматы!» — написала Карякина в соцсетях.

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