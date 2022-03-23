Карякин захотел создать свою шахматную федерацию

«Время сейчас не самое спокойное для принятия каких-либо сложных решений. Как идея она может быть и правильная, потому что в последнее время, судя по действиям в адрес Карякина, ФИДЕ пошел на раскол.



Фактическое исключение из цикла чемпионата мира — это прецедент, который на 100% будет иметь за собой какие-либо последствия. Будут ли это последствия, связанные с созданием новой организации, сказать пока трудно.



Попытки создать альтернативу ФИДЕ появлялись и раньше, но в общем-то все они заканчивались провалом. Я бы все-таки говорил не о создании организации такого широкого масштаба — ФИДЕ ведь не только профессиональных шахматистов представляет, но и всех шахматистов, а о создании организации более узкого профиля, которая бы удовлетворяла интересы в первую очередь профессиональных игроков», — заявил Смагин.