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59 минут назад

Карякин подаст апелляцию на свое отстранение

Советский спортСоветский спорт

Гроссмейстер принимает решение о юридической форме возражения.

Карякин подаст апелляцию на свое отстранение
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

Российский шахматист Сергей Карякин рассказал, что в ближайшее время оспорит свою дисквалификацию, распространяемую на турниры под эгидой ФИДЕ.

"Сейчас все мои мысли о подаче апелляции. Для этого есть 21 день, а прошла уже неделя, и в этом вопросе надо торопиться. Мои юристы думают, как лучше это сделать: возможно, через СAS или же действовать напрямую через ФИДЕ", - приводит слова Карякина ТАСС.

Напомним, что Карякин был отстранен на шесть месяцев за то, что он выразил поддержку президенту России Владимиру Путину.

Шахматы,Сергей Карякин,Владимир Путин,ФИДЕ,
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