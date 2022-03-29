Карякин подаст апелляцию на свое отстранение

"Сейчас все мои мысли о подаче апелляции. Для этого есть 21 день, а прошла уже неделя, и в этом вопросе надо торопиться. Мои юристы думают, как лучше это сделать: возможно, через СAS или же действовать напрямую через ФИДЕ", - приводит слова Карякина ТАСС.