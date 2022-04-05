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20 минут назад

Магнус Карлсен не согласен с отстранением Карякина

ТАССиещё 1

ТАСС, 5 апреля. Чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен сомневается в правильности отстранения россиянина Сергея Карякина от турниров под эгидой Международной шахматной федерации (FIDE) за его политические убеждения. Такое мнение норвежец высказал газете VG.

Магнус Карлсен не согласен с отстранением Карякина
Фото: ТАССТАСС

27 февраля Карякин опубликовал открытое письмо, в котором поддержал специальную военную операцию России на Украине. 21 марта комиссия по этике и дисциплине FIDE отстранила россиянина от соревнований под эгидой организации на полгода за публичное оглашение своей политической позиции. Из-за этого Карякин может пропустить турнир претендентов, куда он отобрался, заняв второе место на Кубке мира в 2021 году.

"Сложно дать четкую оценку этой ситуации. Она совершенно новая, в этой истории не так много параллелей. Я, конечно, ни в чем не согласен с позицией Карякина, но правильно ли исключать людей за мнение, которые нам не нравятся? Я не уверен. Возможно, это окупится в трудную минуту, но вы также создадите прецедент", - сказал Карлсен.

Действующий чемпион мира не уверен, что россиянин сможет вернуться к международным выступлениям. "Карякин всегда был последователен в своих политических взглядах. Если у вас есть мнение и вы встречаете сопротивление, то отстаиваете его еще сильнее. Если у него есть предел, если он может перейти черту, он должен ответить за себя. Считаю ли я, что Карякин сможет вернуться к международным выступлениям? Я не уверен", - добавил он.

Карлсену 31 год, он удерживает звание чемпиона мира с 2013 года, тогда он обыграл представителя Индии Вишванатана Ананда. В 2014 году в матче с Анандом он защитил титул, в 2016 году Карлсен обыграл в матче за мировую шахматную корону Карякина, в 2018-м - американца Фабиано Каруану, в 2021-м - россиянина Яна Непомнящего.

Шахматы,Магнус Карлсен,Ян Непомнящий,Сергей Карякин,ФИДЕ,
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