«Конечно, я не согласен с Карякиным, но правильно ли исключать людей за мнение, которое отличается от наших? Я не уверен. Возможно, это окупится позднее, но при этом создается прецедент. Сможет ли Карякин вернуться в международные шахматы? Я сомневаюсь в этом», — заявил чемпион мира по шахматам.