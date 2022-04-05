Норвежец Магнус Карлсен заявил, что не уверен в правильности решения Международной федерации шахмат (FIDE) дисквалифицировать россиянина Сергея Карякина за поддержку российской спецоперации. Об этом сообщает РИА Новости.
«Конечно, я не согласен с Карякиным, но правильно ли исключать людей за мнение, которое отличается от наших? Я не уверен. Возможно, это окупится позднее, но при этом создается прецедент. Сможет ли Карякин вернуться в международные шахматы? Я сомневаюсь в этом», — заявил чемпион мира по шахматам.
Напомним, что ранее FIDE решила дисквалифицировать Карякина на шесть месяцев за публичную поддержку спецоперации на Украине. В результате россиянин пропустит турнир претендентов, который пройдет с 16 июня по 7 июля. Его победитель должен провести титульный матч с чемпионом мира норвежцем Карлсеном.