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22 минуты назад

Норвежский шахматист усомнился в правильности дисквалификации Карякина

Елена Прошина

Норвежец Магнус Карлсен заявил, что не уверен в правильности решения Международной федерации шахмат (FIDE) дисквалифицировать россиянина Сергея Карякина за поддержку российской спецоперации. Об этом сообщает РИА Новости.

"Конечно, я не согласен с Карякиным"
Фото: Niki Riga / FIDENiki Riga / FIDE

«Конечно, я не согласен с Карякиным, но правильно ли исключать людей за мнение, которое отличается от наших? Я не уверен. Возможно, это окупится позднее, но при этом создается прецедент. Сможет ли Карякин вернуться в международные шахматы? Я сомневаюсь в этом», — заявил чемпион мира по шахматам.

Напомним, что ранее FIDE решила дисквалифицировать Карякина на шесть месяцев за публичную поддержку спецоперации на Украине. В результате россиянин пропустит турнир претендентов, который пройдет с 16 июня по 7 июля. Его победитель должен провести титульный матч с чемпионом мира норвежцем Карлсеном.

Шахматы,Магнус Карлсен,Сергей Карякин,ФИДЕ,
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