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43 минуты назад

Карякин назвал экс-посла США в РФ «маршалом армии фейконацистов»

Елена Прошина

Гроссмейстер Карякин резко высказался в адрес экс-посла США в России Майкла Макфола. В своем Telegram-канале он назвал дипломата «маршалом армии американо-украинских нацистов-фейкометов».

Карякин назвал экс-посла США в РФ «маршалом армии фейконацистов»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Макфол заявил, что надеется, что «ни один другой международный шахматист никогда не удостоит Сергея Карякина матчем». В ответ на это россиян спросил у него, почему представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд не поддержала инициативу России о проведении заседания Совбеза по провокации в Буче. «Вы боитесь?» — спросил гроссмейстер.

«Вот это да! Настоящий Маршал армии Американоукраинских-нацистов-фейкометов! Сегодня он написал про меня в Twitter, я конечно не удержался и ответил. Как думаете, он сольется сразу, или еще что-нибудь вбросит?» - написал своем Telegram-канале шахматист.

Напомним, после поддержки Карякиным спецоперации на Украине комиссия по этике и дисциплине Международной шахматной федерации отстранила его от соревнований под эгидой организации на полгода за публичное оглашение своей политической позиции. При этом россиянина поддержал чемпион мир норвежец Магнус Карлсен. Он усомнился в правильности отстранения Карякина от турниров за его политические убеждения.

Шахматы,Магнус Карлсен,Майкл Макфол,Сергей Карякин,ФИДЕ,ООН,
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