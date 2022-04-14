ФШР приняла решение перейти в Азиатскую шахматную федерацию

Наблюдательный совет Федерации шахмат России единогласно проголосовал за вхождение в состав участников Азиатской шахматной федерации. Об этом сообщила пресс-служба ФШР.
«14 апреля завершилось заочное заседание наблюдательного совета общероссийской общественной организации "Федерация шахмат России", на котором единогласно было принято решение о вступлении ФШР в состав участников Азиатской шахматной федерации», — говорится в заявлении на сайте.
На сегодняшний день членами ACF являются шахматные федерации Австралии, Китая, Индии, Японии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, ОАЭ, Сингапура и других стран.
Напомним, что ранее Европейский шахматный союз отстранил от всех международных турниров спортсменов из России и Белоруссии до дальнейшего уведомления.