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6 часов назад

ФШР приняла решение перейти в Азиатскую шахматную федерацию

Елена Прошина

Наблюдательный совет Федерации шахмат России единогласно проголосовал за вхождение в состав участников Азиатской шахматной федерации. Об этом сообщила пресс-служба ФШР.

ФШР приняла решение перейти в Азиатскую шахматную федерацию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«14 апреля завершилось заочное заседание наблюдательного совета общероссийской общественной организации "Федерация шахмат России", на котором единогласно было принято решение о вступлении ФШР в состав участников Азиатской шахматной федерации», — говорится в заявлении на сайте.

На сегодняшний день членами ACF являются шахматные федерации Австралии, Китая, Индии, Японии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, ОАЭ, Сингапура и других стран.

Напомним, что ранее Европейский шахматный союз отстранил от всех международных турниров спортсменов из России и Белоруссии до дальнейшего уведомления.

Шахматы,Совет Федерации,
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