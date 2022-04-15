Российский гроссмейстер Сергей Карякин провел сеанс одновременной игры с детьми из Донбасса.
Мероприятие состоялось в Центральном доме шахматиста в Москве. Для детей появление Карякина стало сюрпризом.
Один из юных шахматистов не смог сдержать слез, увидев, что приехал гроссмейстер.
— Мне пришло письмо мамы шахматиста с просьбой посодействовать в организации игры с детьми с Донбасса. Я откликнулся сразу.
— Планируете в мае поехать в ДНР и ЛНР?
— Надеюсь, что удастся поехать, — признался Карякин журналистам.
Ранее FIDE дисквалифицировала Карякина на полгода за его поддержку спецоперации на Украине. Срок дисквалификации совпадает с турниром претендентов — из-за этого шахматист не сможет принять в нем участие. 6 апреля Карякин заявил в эфире программы «Есть тема!» на «Матч ТВ», что FIDE будет добиваться увеличения срока его дисквалификации.