Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен готов отказаться от своего титула

Лучшие гроссмейстеры мира бьются за право сыграть с норвежским уникумом. Но шахматному королю это больше не нужно.

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Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен заявил, что не готов сыграть в следующем матче за титул. Норвежец отказался дать гарантии победителю турнира претендентов, что тот обязательно встретится с ним за доской в битве за корону. Карлсен всё ближе к тому, чтобы добровольно отказаться от титула, которым он бессменно владеет с 2013 года. Но почему?

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Лучший шахматист планеты всё объяснил.

«В период с 2010-го по 2013-й, когда у меня не было чемпионского титула, я всё равно чувствовал себя абсолютно лучшим, тогда моя жизнь была проще и лучше, мне она больше нравилась», — сказал Карлсен в интервью изданию VG.

Норвежец ещё в декабре прошлого года сразу после победы над Яном Непомнящим в чемпионском матче заявил, что готов провести следующий поединок за корону только в том случае, если его соперником станет юный Алиреза Фируджа – иранский гений, получивший французское гражданство.

Карлсен заметил, что он побеждал соперников старше себя и лучших представителей своего поколения, так что ещё один матч со сверстником ему просто неинтересен. Но сейчас Магнус настроен ещё более решительно. Вот несколько выдержек из его интервью.

«Признаюсь, после победы в чемпионском матче я немного сожалел о том, что наговорил тогда – почему нельзя было сделать проще и закончить всё сразу, сказать, что это был мой последний матч?»

«Я не стал ближе к тому, чтобы сыграть ещё один матч, по сравнению с декабрём прошлого года. Но иногда бывают моменты, когда моя уверенность колеблется. Я приму решение позже и сообщу об этом. Но тем, кто рассчитывает, что я скажу «да», стоит подготовиться к разочарованию».

«В какой-то момент я решил, что титул чемпиона мира – отличная мотивация, и это сработало. Но теперь слишком большая часть моей личности ассоциируется с этим званием, и мне это не нравится».

«Я сказал своей команде ещё перед поездкой в Дубай о том, что хочу провести последний матч. У меня не было особых идей, как выигрывать, но я точно хотел избежать поражения, чтобы закончить свою историю чемпионских матчей непобеждённым».

Пока Карлсен не сказал прямо, что больше защищать свой титул не намерен, но, кажется, очень скоро он об этом объявит, при этом оставшись в больших шахматах в качестве участника супертурниров. И тогда ФИДЕ придётся решать, как быть с шахматной короной. Пока же претендентский цикл приближается к своему завершению. Осталось узнать имя последнего участника турнира претендентов.