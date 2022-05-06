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4 часа назад

Андрей Ольховский считает, что мадридский грунт не даёт Циципасу преимущества над Рублёвым

Чемпионат.comиещё 2

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский поделился ожиданиями от четвертьфинала «Мастерса» в Мадриде, в котором восьмая ракетка мира, россиянин Андрей Рублёв сыграет с пятым номером рейтинга ATP, греком Стефаносом Циципасом. Матч Рублёв — Циципас состоится сегодня, 5 мая, и начнётся не ранее 21:00 мск.

Андрей Ольховский считает, что мадридский грунт не даёт Циципасу преимущества над Рублёвым
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Считаю, что шансы равны. Для меня нет явного фаворита. Оба играют достаточно уверенно сейчас.

На мой взгляд, Андрей более стабильный на задней линии, а Циципас более вариативный. Грунт в Мадриде — это вообще другой грунт, потому что там высота. Мадридский грунт не даёт Циципасу преимущества над Рублёвым. Будет интересный матч», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Топ-10 звёзд тенниса по заработкам на корте:

Шахматы,Егор Кабак,Андрей Ольховский,Андрей Рублев,
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