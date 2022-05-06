Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+17° в 
USD 67.38EUR 71.10
Войти в почту
1 час назад

Карякин оспорит решение о дисквалификации в Спортивном арбитражном суде

ТАССиещё 2

Российский гроссмейстер Сергей Карякин оспорит решение апелляционной палаты комиссии по этике и дисциплине Международной шахматной федерации (FIDE) в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом Карякин в пятницу сообщил ТАСС.

Карякин оспорит решение о дисквалификации
Фото: ТАССТАСС

"Это было понятно, неприятно, но и иллюзий тоже не было. Сейчас будем подавать [апелляцию] в CAS, есть полное основание для этого. К сожалению, и там нет никаких гарантий, и шансы не очень большие, но я привык, что и в жизни, и в шахматах надо бороться до конца", - сказал Карякин.

27 февраля Карякин опубликовал открытое письмо, в котором поддержал специальную военную операцию России на Украине. 21 марта комиссия по этике и дисциплине FIDE отстранила его от соревнований под эгидой организации на полгода за публичное оглашение своей политической позиции.

Карякин имеет право оспорить решение апелляционной палаты в CAS в течение 21 дня. Из-за отстранения Карякин может пропустить турнир претендентов, куда он отобрался, заняв второе место на Кубке мира в 2021 году. Турнир претендентов пройдет с 17 июня по 7 июля в Мадриде.

Карякину 32 года. В 2016 году россиянин одержал победу в турнире претендентов и проиграл норвежцу Магнусу Карлсену в матче за звание чемпиона мира. Карякин является обладателем Кубка мира 2015 года, чемпионом мира по быстрым шахматам (2012) и блицу (2016).

Шахматы,Сергей Карякин,ФИДЕ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители