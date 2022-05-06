Карякин оспорит решение о дисквалификации

"Это было понятно, неприятно, но и иллюзий тоже не было. Сейчас будем подавать [апелляцию] в CAS, есть полное основание для этого. К сожалению, и там нет никаких гарантий, и шансы не очень большие, но я привык, что и в жизни, и в шахматах надо бороться до конца", - сказал Карякин.