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27 минут назад

Скончался старейший гроссмейстер мира Юрий Авербах

Илья Родин

Старейший гроссмейстер мира Юрий Авербах скончался на 101-м году жизни. Причины смерти не сообщаются. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации шахмат России.

Умер Юрий Авербах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что 8 февраля этого года знаменитому шахматисту, заслуженному мастеру спорта СССР Юрию Авербаху исполнилось 100 лет.

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Агентство напоминает, что Авербах рано закончил спортивную карьеру. Он посвятил себя науке, журналистике (работал главным редактором в журналах «Шахматная Москва», «Шахматы в СССР»), написал большое количество научных трудов о шахматах.

«Меня в нем все восхищает. Если честно, я достаточно хорошо знаю Юрия Львовича и по московским соревнованиям, и по общественной деятельности, по его совершенно великому труду об истории шахмат, который велик без всяких скидок. Никто, кроме него, так глубоко и так по-научному не подошел к этой теме. Как человек он меня восхищает правильным отношением к жизни», - говорил о нем вице-президент Федерации шахмат Москвы Сергей Смагин.

В последние годы Авербах являлся главным специалистом Центра шахматной культуры и информации Государственной публичной научно-технической библиотеки России в Москве.

Шахматы,Сергей Смагин,ФИДЕ,
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