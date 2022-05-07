Умер Юрий Авербах

«Меня в нем все восхищает. Если честно, я достаточно хорошо знаю Юрия Львовича и по московским соревнованиям, и по общественной деятельности, по его совершенно великому труду об истории шахмат, который велик без всяких скидок. Никто, кроме него, так глубоко и так по-научному не подошел к этой теме. Как человек он меня восхищает правильным отношением к жизни», - говорил о нем вице-президент Федерации шахмат Москвы Сергей Смагин.