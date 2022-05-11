Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+13° в 
USD 67.38EUR 71.10
Войти в почту
1 час назад

СК РФ предъявил обвинение владельцу собак, напавших на 12-летнюю шахматистку в Сочи

Чемпионат.comиещё 3

Следственным отделом по Лазаревскому району города Сочи предъявлено обвинение 51-летнему владельцу овчарок, из-за нападения которых в апреле погибла 12-летняя шахматистка Полина Куникова. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

СК предъявил обвинение владельцу собак, напавших на 12-летнюю шахматистку в Сочи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Установлено, что девочка с матерью приехала в Сочи из Саратовской области. По данным следствия, вечером 26 апреля 2022 года спортсменка прошла на территорию участка, огороженного забором не со всех сторон.

На данном участке обвиняемый содержал семь крупных собак породы овчарка, возраст которых превышает 1 год. При этом территория не была оборудована специальными вольерами, собаки свободно перемещались по ней и имели возможность её покинуть. В результате стая напала на девочку, причинив множественные телесные повреждения. Прибывшие врачи констатировали гибель потерпевшей.

Следователи обвиняют хозяина собак в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Наказание за данное преступление может достигать двух лет лишения свободы. В настоящее время мужчина находится под стражей.

Шахматы,Следственный комитет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители