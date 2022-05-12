СК предъявил обвинение владельцу собак, напавших на 12-летнюю шахматистку в Сочи

Ему предъявлено обвинение в причинении несовершеннолетней смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

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«Установлено, что девочка с матерью приехала в Сочи из Саратовской области. По данным следствия, вечером 26 апреля 2022 года несовершеннолетняя прошла на территорию участка, расположенного в районе улицы Лучезарной в поселке Лоо Лазаревского района города Сочи, который по периметру был огорожен забором не со всех сторон.

На данном участке обвиняемый содержал семь крупных собак породы овчарка, возраст которых на текущий момент превышает 1 год. При этом территория, на которой фигурант содержал животных, не была оборудована специальными вольерами, собаки свободно перемещались по ней, оставаясь без присмотра, и имели возможность свободно ее покинуть.

В результате стая собак напала на девочку, причинив ей множественные телесные повреждения. На место была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Прибывшие врачи констатировали смерть потерпевшей, которая наступила в результате причиненных ей повреждений.

Кроме того, следственными органами возбуждено уголовное дело по факту предоставления руководством оздоровительно-образовательного центра и санаторно-курортного комплекса услуги по проживанию ненадлежащего качества, повлекшей по неосторожности причинение смерти потерпевшей (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ)», – говорится в заявлении СК РФ.