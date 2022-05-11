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1 час назад

Карякин о посещении Парада Победы: «Со всех сторон чувствую давление, особенно западного мира. Мы поддерживаем нашу страну – что здесь такого?»

Sports.ru

Российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал о критике со стороны западных СМИ из-за посещения Парада Победы на Красной площади 9 мая.

Карякин рассказал о давлении со всех сторон
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Что касается праздника [Дня Победы], то со всех сторон я чувствую давление, особенно западного мира. Я сидел на трибунах, смотрел Парад Победы с удовольствием, сделал несколько фотографий, выложил.

На следующий день в норвежской прессе появилась статья о том, что Сергей Карякин сперва написал письмо Путину, потом сидел на параде Победы, нормально ли это для спортсмена. В таком духе...

Хотя это патриотические вещи, это наша страна, это наша история. И что здесь такого, что мы ее поддерживаем? Наоборот, мы ее должны поддерживать. Поэтому давление беспрецедентное. И совершенно не по делу», – сказал Карякин.

21 марта комиссия по этике ФИДЕ дисквалифицировала Карякина на полгода за поддержку спецоперации на Украине и «нанесение ущерба репутации шахмат».

Шахматы,Сергей Карякин,Владимир Путин,ФИДЕ,
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