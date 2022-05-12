Дворкович выдвинул свою кандидатуру на пост президента

— На пути к президентским выборам в FIDE я рад представить свою команду: Аркадий Дворкович — президент, Вишванатан Ананд — заместитель президента, Чжу Чэнь — казначей, Йорн Аулин-Янссон — вице-президент, Махир Мамедов — вице-президент.

Официальное заявление и программа будут представлены через несколько дней. Уверен, что при поддержке шахматного сообщества и профессиональной работе руководства мы успешно продолжим наращивать количество и повышать качество профессиональных шахматных мероприятий и социальных проектов, привлекать спонсоров и обеспечивать устойчивость бюджета, поддерживать федерации и повышать общественный интерес к нашей прекрасной игре, — заявил Дворкович.