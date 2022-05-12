Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+19° в 
USD 65.79EUR 68.78
Войти в почту
1 час назад

Дворкович выдвинул кандидатуру на пост президента Международной шахматной федерации

Матч ТВ

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович объявил о выдвижении кандидатуры на выборы главы организации.

Дворкович выдвинул свою кандидатуру на пост президента
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Заявление Дворковича приводит сhessbase.in.

— На пути к президентским выборам в FIDE я рад представить свою команду: Аркадий Дворкович — президент, Вишванатан Ананд — заместитель президента, Чжу Чэнь — казначей, Йорн Аулин-Янссон — вице-президент, Махир Мамедов — вице-президент.

Официальное заявление и программа будут представлены через несколько дней. Уверен, что при поддержке шахматного сообщества и профессиональной работе руководства мы успешно продолжим наращивать количество и повышать качество профессиональных шахматных мероприятий и социальных проектов, привлекать спонсоров и обеспечивать устойчивость бюджета, поддерживать федерации и повышать общественный интерес к нашей прекрасной игре, — заявил Дворкович.

Выборы президента FIDE пройдут в индийском Ченнаи в августе. Заседание генеральной ассамблеи организации запланировано на 7–8 августа. Дворкович возглавляет FIDE с 2018 года.

Шахматы,Аркадий Дворкович,ФИДЕ,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители