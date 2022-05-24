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45 минут назад

Российские шахматистки будут выступать за Польшу

Алиса Селезнёва

Российские шахматистки Алина Кашлинская и Александра Мальцевская будут на международных турнирах представлять Польшу. Такая информация появилась на сайте Международной шахматной федерации (FIDE).

Две российские шахматистки решили выступать за Польшу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Алина Кашлинская является чемпионкой Европы среди женщин 2019 года. Россиянка Александра Мальцевская - чемпионка Европы в возрасте до 14 лет и чемпионка мира в возрасте до 20 лет.

В свою очередь гроссмейстер Сергей Карякин заявил РИА Новости, что не намерен осуждать Алину Кашлинскую, так как та уже давно живет в Польше с мужем.

«Видимо, она решила это узаконить. Ей можно, конечно, задавать вопросы, потому что сейчас Польша не самый лучший союзник для России, мягко говоря. Я бы так, конечно, не поступил, но осуждать ее не стремлюсь. Это ее решение», - заметил Карякин.

Ранее ФИДЕ лишила всех российских и белорусских шахматистов права выступать на соревнованиях под флагом и гимном своих стран и прекратила спонсорские контракты с компаниями из санкционного списка из РФ и Белоруссии.

«Мы поддерживаем нашу страну – что здесь такого?»

Также федерация дисквалифицировала российского гроссмейстера Сергея Карякина на шесть месяцев за публичную поддержку военной спецоперации России на Украине, тем самым лишив его возможности выступить на турнире претендентов на шахматную корону.

Шахматы,Алина Кашлинская,Сергей Карякин,ФИДЕ,
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