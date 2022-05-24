Две российские шахматистки решили выступать за Польшу

Российские шахматистки Алина Кашлинская и Александра Мальцевская будут на международных турнирах представлять Польшу. Такая информация появилась на сайте Международной шахматной федерации (FIDE).

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Алина Кашлинская является чемпионкой Европы среди женщин 2019 года. Россиянка Александра Мальцевская - чемпионка Европы в возрасте до 14 лет и чемпионка мира в возрасте до 20 лет.

В свою очередь гроссмейстер Сергей Карякин заявил РИА Новости, что не намерен осуждать Алину Кашлинскую, так как та уже давно живет в Польше с мужем.

«Видимо, она решила это узаконить. Ей можно, конечно, задавать вопросы, потому что сейчас Польша не самый лучший союзник для России, мягко говоря. Я бы так, конечно, не поступил, но осуждать ее не стремлюсь. Это ее решение», - заметил Карякин.

Ранее ФИДЕ лишила всех российских и белорусских шахматистов права выступать на соревнованиях под флагом и гимном своих стран и прекратила спонсорские контракты с компаниями из санкционного списка из РФ и Белоруссии.