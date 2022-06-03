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49 минут назад

Карякин отреагировал на награждение Путиным медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

Чемпионат.comиещё 7

Российский гроссмейстер Сергей Карякин отреагировал на то, что президент России Владимир Путин наградил его медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за заслуги в развитии спорта. Соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Карякин патриотично отреагировал на получение ордена «За заслуги перед Отечеством»
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

«Сегодня (вчера, 2 июня. — Прим. «Чемпионата») был опубликован указ, подписанный Владимиром Владимировичем Путиным, о моём награждении орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени! Спасибо большое! Служу России!» — написал Карякин в своём телеграм-канале.

В 2016 году Сергей Карякин участвовал в матче на первенство мира и проиграл 16-му чемпиону мира Магнусу Карлсену. В настоящее время россиянин, отстранённый на шесть месяцев, занимает 17-е место в рейтинге ФИДЕ, у него 2747 пунктов. Лидирует Карлсен (2864).

За что дисквалифицирован гроссмейстер Сергей Карякин?

Шахматы,Сергей Карякин,Владимир Путин,ФИДЕ,
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