Умер бывший тренер Гарри Каспарова

Заслуженный тренер СССР по шахматам Александр Никитин ушел из жизни в возрасте 87 лет. Об этом сообщает пресс-служба Федерации шахмат России.

Никитин четыре раза становился победителем студенческого чемпионата мира в составе сборной СССР. Также он тренировал сборную Советского Союза. Среди именитых подопечных — 13-й чемпион мира Гарри Каспаров (признан в РФ иностранным агентом). В 1992 году Никитин помогал Борису Спасскому во время его показательного матча с Робертом Фишером. В конце 1990-х Никитин был постоянным тренером Этьена Бакро, который стал самым молодым гроссмейстером в мире и многократным чемпионом Франции.