Тренер Яна Непомнящего рассказал об особом настрое соперников

МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Соперники российского гроссмейстера Яна Непомнящего по турниру претендентов будут выходить на партии с ним с особой мотивацией и выкладываться по полной. Такое мнение ТАСС в четверг высказал тренер женской сборной России, наставник Непомнящего Владимир Поткин.
"У Яна уже большой опыт участия в турнире претендентов, и он прекрасно понимает, какую стратегию избрать, - сказал Поткин. - Понятно, что после его победы в предыдущем турнире, теперь все соперники к нему будут относиться с особенной мотивацией. Играть будут аккуратно и выкладываться по полной".
"Сейчас он уже в Испании. У Яна хорошая подготовка, и на его стороне, безусловно, тот багаж знаний и опыта, который он накопил ранее", - добавил собеседник ТАСС.
Турнир претендентов пройдет с 17 июня по 7 июля в Мадриде. Помимо Непомнящего, в нем примут участие азербайджанец Теймур Раджабов, американцы Фабиано Каруана и Хикару Накамура, поляк Ян-Кшиштоф Дуда, представитель Франции Алиреза Фируджа, венгр Рихард Раппорт и китайский шахматист Дин Лижэнь, который заменил россиянина Сергея Карякина.