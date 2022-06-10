Тренер Яна Непомнящего рассказал об особом настрое соперников

"У Яна уже большой опыт участия в турнире претендентов, и он прекрасно понимает, какую стратегию избрать, - сказал Поткин. - Понятно, что после его победы в предыдущем турнире, теперь все соперники к нему будут относиться с особенной мотивацией. Играть будут аккуратно и выкладываться по полной".