Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+19° в 
USD 58.39EUR 62.09
Войти в почту
1 час назад

Поткин: соперники Непомнящего на турнире претендентов будут играть с особой мотивацией

ТАССиещё 1

МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Соперники российского гроссмейстера Яна Непомнящего по турниру претендентов будут выходить на партии с ним с особой мотивацией и выкладываться по полной. Такое мнение ТАСС в четверг высказал тренер женской сборной России, наставник Непомнящего Владимир Поткин.

Тренер Яна Непомнящего рассказал об особом настрое соперников
Фото: ТАССТАСС

"У Яна уже большой опыт участия в турнире претендентов, и он прекрасно понимает, какую стратегию избрать, - сказал Поткин. - Понятно, что после его победы в предыдущем турнире, теперь все соперники к нему будут относиться с особенной мотивацией. Играть будут аккуратно и выкладываться по полной".

"Сейчас он уже в Испании. У Яна хорошая подготовка, и на его стороне, безусловно, тот багаж знаний и опыта, который он накопил ранее", - добавил собеседник ТАСС.

Турнир претендентов пройдет с 17 июня по 7 июля в Мадриде. Помимо Непомнящего, в нем примут участие азербайджанец Теймур Раджабов, американцы Фабиано Каруана и Хикару Накамура, поляк Ян-Кшиштоф Дуда, представитель Франции Алиреза Фируджа, венгр Рихард Раппорт и китайский шахматист Дин Лижэнь, который заменил россиянина Сергея Карякина.

Шахматы,Теймур Раджабов,Дин Лижэнь,Хикару Накамура,Владимир Поткин,Рихард Раппорт,Ян Непомнящий,Андрей Карташов,Сергей Карякин,СБОРНАЯ РОССИИ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители