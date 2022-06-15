10-летний школьник обыграл чемпиона мира по шахматам Карякина

Многократный чемпион России, Европы и мира по шахматам Сергей Карякин провел в Иркутске мастер-класс для школьников, во время которого один из детей обыграл знаменитого гроссмейстера. Об этом сообщает kp.ru.

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Сергей Карякин одновременно противостоял 18 ребятам и за полтора часа одержал победу в 17 партиях, однако обойти 10-летнего Тимофея Демина чемпиону не удалось.

«В дебюте партии Тимофей сначала разыграл с Карякиным французскую защиту, а затем съев две пешки, поставил вилку на ферзя и ладью. После этого Сергей Карякин просчитав дальнейшие ходы, вынужден был сдаться и пожав сыну руку, поздравил его с победой», — рассказала СМИ мама Тимофея Татьяна Демина.

Мальчик ходит в шахматный клуб с четырех лет. К своим годам в копилке наград он имеет победу в первенстве Иркутска, второе место на первенстве Иркутской области в категории до 9 лет, третье место на первенстве Иркутска в категории до 13 лет.