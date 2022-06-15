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3 часа назад

10-летний школьник из Иркутска обыграл чемпиона мира по шахматам Сергея Карякина

Газета.Ru

Многократный чемпион России, Европы и мира по шахматам Сергей Карякин провел в Иркутске мастер-класс для школьников, во время которого один из детей обыграл знаменитого гроссмейстера. Об этом сообщает kp.ru.

10-летний школьник обыграл чемпиона мира по шахматам Карякина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сергей Карякин одновременно противостоял 18 ребятам и за полтора часа одержал победу в 17 партиях, однако обойти 10-летнего Тимофея Демина чемпиону не удалось.

«В дебюте партии Тимофей сначала разыграл с Карякиным французскую защиту, а затем съев две пешки, поставил вилку на ферзя и ладью. После этого Сергей Карякин просчитав дальнейшие ходы, вынужден был сдаться и пожав сыну руку, поздравил его с победой», — рассказала СМИ мама Тимофея Татьяна Демина.

Мальчик ходит в шахматный клуб с четырех лет. К своим годам в копилке наград он имеет победу в первенстве Иркутска, второе место на первенстве Иркутской области в категории до 9 лет, третье место на первенстве Иркутска в категории до 13 лет.

Ранее сообщалось, что первоклассник из Костромы стал самым сильным ребенком в России.

Шахматы,Сергей Карякин,
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