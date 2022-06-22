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50 минут назад

Турнир претендентов по шахматам — 2022: расписание пятого тура, где смотреть 22 июня

Чемпионат.com

С 17 июня по 5 июля в Мадриде (Испания) проходит шахматный Турнир претендентов 2022 года, в котором принимают участие восемь гроссмейстеров: Ян Непомнящий (Россия), Дин Лижэнь (Китай), Алиреза Фируджа (Франция), Фабиано Каруана, Хикару Накамура (оба — США), Рихард Раппорт (Венгрия), Теймур Раджабов (Азербайджан) и Ян-Кшиштоф Дуда (Польша). Победитель турнира претендентов сыграет в матче на первенство мира с 16-м обладателем шахматной короны, норвежцем Магнусом Карлсеном.

Турнир претендентов по шахматам — 2022: расписание пятого тура, где смотреть 22 июня
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

Сегодня, 22 июня, пройдёт пятый тур соревнований. Он начнётся в 16:00 мск.

Пары пятого тура: Фабиано Каруана — Рихард Раппорт Теймур Раджабов — Дин Лижэнь Алиреза Фируджа — Ян-Кшиштоф Дуда Хикару Накамура — Ян Непомнящий

Следить за матчами претендентов можно на YouTube-канале ФИДЕ.

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