Непомнящий вышел на 4-е место в мировом рейтинге

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий, который на турнире претендентов одержал три победы и ещё три партии свёл вничью, поднялся на четвёртое место в мировом лайв-рейтинге. Он отыграл уже три строчки в сравнении с официальным рейтингом, опубликованным в начале июня.