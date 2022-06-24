Борис Джонсон отказался уходить в отставку после поражения консерваторов на довыборах

Поражение консерваторов, удар по Джонсону и порно в парламенте. Кандидаты от правящей партии Британии потерпели поражение на довыборах в Йоркшире и Девоне. Это всего два кресла, но в прошлом цикле консерваторы взяли их с легкостью.

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Это «тяжелые» результаты, которые «много чего отражают», а британские избиратели «переживают непростое время». Так итоги голосования в округах Уэйкфилд и Тивертон-Ханитон прокомментировал сам Борис Джонсон. Дополнительные выборы были объявлены после громких отставок двух консервативных парламентариев — одного осудили за сексуальное насилие над несовершеннолетним мальчиком, а другой сознался в просмотре порнографии на телефоне прямо в зале заседаний палаты общин в Вестминстере.

Три года назад консерваторы выиграли оба округа с хорошим отрывом — в Тивертоне аж 60 против 20. Теперь один из округов отходит к лейбористам, другой к либерал-демократам. О демарше избирателей говорит житель Великобритании, глава группы компаний Carfax Education Александр Никитич:

Александр Никитич глава группы компаний Carfax Education «Отчасти это оказалось возможным за счет того, что это было в контексте не общенациональных, а дополнительных выборов. И, соответственно, избиратели могли послать сигнал правительству, зная, что они своими голосами не свергнут правительство. Не факт, что, будь это выборы общенациональные, так повели бы себя избиратели, зная, что они рискуют тем, что придет правительство лейбористов. А тут они в полной безопасности от таких событий голосовали, просто выражая свое недовольство. То есть это действительно протестные голоса».

Консервативным избирателям есть против чего протестовать — последний год Джонсона просто преследуют скандалы. Главный из них известен как Partygate — после утечек в газетах всей Британии стало известно, что во время самого жесткого карантина на Даунинг-стрит проходили вечеринки. Премьер сначала отнекивался, потом говорил о «рабочих встречах», но в итоге принес извинения и уплатил штраф, но в отставку уходить отказался. В начале июня соратники Джонсона по партии провели голосование по вотуму о доверии премьеру. Глава кабмина его выиграл, но только едва — целых 40% его же собственной фракции проголосовали против Джонсона.

По правилам повторное голосование о вотуме может быть проведено не ранее чем через 12 месяцев. Однако, как указывает CNBС, при необходимости правящая партия может изменить норму. Но если не Джонсон, то кто? Рассуждает в эфире телеканала профессор Лондонского университета королевы Марии Тим Бейл:

«Действительно, на сцене нет так называемого большого зверя, очевидного конкурента Джонсона. Но отнюдь не всегда на момент избрания фигуры, которой предстоит стать знаковой, было сразу понятно, что перед нами историческая личность. Прекрасный пример — Маргарет Тэтчер. Когда она бросила вызов лидеру консерваторов Эдварду Хиту в середине 70-х годов, в нее немногие верили. И только когда она стала премьер-министром, она заслужила свой сегодняшний статус. Так что я не думаю, что отсутствие очевидного преемника должно быть препятствием для оппонентов премьера. Если будет казаться, что Джонсон ведет консерваторов к явному поражению, тогда партии подойдет кто угодно, лишь бы не Борис».