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15 часов назад

Ян Непомнящий сохранил лидерство на Турнире претендентов — 2022 по итогам девятого тура

Чемпионат.comиещё 1

В Мадриде (Испания) завершились партии девятого дня Турнира претендентов – 2022 по шахматам, который продлится до 5 июля. Восемь участников в течение трёх недель будут бороться за первое место, которое даст право сразиться в матче за титул чемпиона мира с норвежцем Магнусом Карлсеном.

Ян Непомнящий сохранил лидерство на Турнире претендентов — 2022 по итогам девятого тура
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Турнир претендентов – 2022. Девятый тур. Результаты

Алиреза Фируджа (Франция) – Рихард Раппорт (Венгрия) – 1:0 Теймур Раджабов (Азербайджан) – Хикару Накамура (США) – 1:0 Фабиано Каруана (США) – Ян Непомнящий (Россия) – ½:½ Дин Лижэнь (Китай) – Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) – 1:0.

Лидерство в соревнованиях по-прежнему сохраняет Непомнящий. За пять туров до финала в активе россиянина 6,5 очка. У занимающего вторую строчку Каруаны — 5,5. Третье место занимает Накамура (4,5).

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