Ян Непомнящий сохранил лидерство на Турнире претендентов — 2022 по итогам девятого тура

В Мадриде (Испания) завершились партии девятого дня Турнира претендентов – 2022 по шахматам, который продлится до 5 июля. Восемь участников в течение трёх недель будут бороться за первое место, которое даст право сразиться в матче за титул чемпиона мира с норвежцем Магнусом Карлсеном.