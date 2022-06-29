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2 часа назад

ФИДЕ изменила правила турнира претендентов у женщин

Советский спорт

Международная шахматная федерация утвердила новые правила женского турнира претендентов.

ФИДЕ изменила правила турнира претендентов у женщин
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает пресс-служба ФИДЕ, в нем будет использоваться система на выбывание.

Напомним, что в турнире примут участие восемь шахматисток, в том числе три россиянки Александра Горячкина, Александра Костенюк и Екатерина Лагно.

Первый и второй раунды будут состоять из четырех партий. В финале состоятся шесть партий. При необходимости предусмотрено проведение тай-брейка.

Турнир претендентов ФИДЕ

1/4 финала

Александра Горячкина — Александра Костенюк

Тань Чжуньи (Китай) — Екатерина Лагно

Хампи Конеру (Индия) — Мария Музычук (Украина)

Лэй Тинцзе (Китай) — Анна Музычук (Украина)

Четвертьфиналы и полуфиналы состоятся в октябре – ноябре 2022 года. Финал состоится в первом квартале 2023-го. Победитель получит право сыграть против китаянки Цзюй Вэньцзюнь в матче за шахматную корону.

Шахматы,Мария Музычук,Александра Горячкина,Анна Музычук,Екатерина Лагно,Александра Костенюк,ФИДЕ,
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