ФИДЕ изменила правила турнира претендентов у женщин

Международная шахматная федерация утвердила новые правила женского турнира претендентов.

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Как сообщает пресс-служба ФИДЕ, в нем будет использоваться система на выбывание.

Напомним, что в турнире примут участие восемь шахматисток, в том числе три россиянки Александра Горячкина, Александра Костенюк и Екатерина Лагно.

Первый и второй раунды будут состоять из четырех партий. В финале состоятся шесть партий. При необходимости предусмотрено проведение тай-брейка.

Турнир претендентов ФИДЕ

1/4 финала

Александра Горячкина — Александра Костенюк

Тань Чжуньи (Китай) — Екатерина Лагно

Хампи Конеру (Индия) — Мария Музычук (Украина)

Лэй Тинцзе (Китай) — Анна Музычук (Украина)