Не знающий неудач. Непомнящий досрочно выиграл шахматный турнир претендентов

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий в воскресенье стал победителем турнира претендентов, который проходит в Мадриде. Шахматист одержал победу досрочно - за тур до конца соревнования Непомнящий, не потерпевший до сих пор ни одного поражения, стал недосягаем для конкурентов. Россиянин во второй раз подряд встретится с норвежцем Магнусом Карлсеном в матче за звание чемпиона мира, который запланирован на 2023 год.

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В 13-м туре Непомнящий белыми фигурами сыграл вничью с венгром Рихардом Раппортом. За тур до конца турнира в активе россиянина стало 9 очков. Его ближайший преследователь, американец Хикару Накамура, набрал 7,5 очка.

Пресс-секретарь президента РФ, председатель попечительского совета Федерации шахмат России Дмитрий Песков пообещал болеть за Непомнящего в матче за мировую шахматную корону. "Это очень хорошая победа. Будем ждать турнира за корону и болеть за Непомнящего!" - сказал Песков в воскресенье ТАСС.

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов, комментируя успех российского шахматиста, отметил, что Непомнящий сумел посрамить критиков, считавших, что у него нет шансов на победу в турнире претендентов. "Поздравляем всех россиян с выдающейся победой Яна. Многие шахматные эксперты считали, что после сокрушительного поражения в Дубае в матче за шахматную корону он закончился как выдающийся шахматист. Но Непомнящий трудом, усилием воли показал, что это не так. Поэтому поздравляем всех любителей шахмат с очередной победой России, в истории шахмат на пальцах одной руки можно посчитать шахматистов, которые два раза подряд побеждали в турнире претендентов", - сказал Филатов.

Министр спорта РФ Олег Матыцин подчеркнул, что за Непомнящего в матче за звание чемпиона мира будет болеть вся Россия.

"Ян Непомнящий подарил России еще одну важную победу, досрочно обеспечив себе первое место на турнире претендентов в Мадриде. По уровню участников турнир стал одним из сильнейших в новой шахматной истории, а наш гроссмейстер не потерпел ни одного поражения, проявив тактическое превосходство и стойкий характер в напряженных поединках. Второй раз подряд Непомнящий будет бороться за чемпионский титул. Будем болеть за него всей страной - он уже доказал, что достоин победы в борьбе за шахматную корону", - сказал Матыцин.

Согласится ли играть Карлсен?

Карлсен является чемпионом мира с 2013 года, тогда он обыграл индийца Вишванатана Ананда. С тех пор норвежец защитил титул четыре раза, обыграв в том числе россиянина Сергея Карякина в 2016 году, при этом Карякин ближе всех подошел к победе над норвежцем: он лидировал в заключительной части матча и упустил победу лишь на тай-брейке. Сейчас же Карлсен раздумывает над тем, участвовать ли в матче в следующем году. В декабре прошлого года он признался, что у него уже нет мотивации, отметив, что только матч с шахматистом из Франции Алирезой Фируджой, которому в июне исполнилось 19 лет, может его заинтересовать.

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович в разговоре с ТАСС выразил надежду, что чемпион мира от встречи с Непомнящим не откажется. "Магнус Карлсен был аккуратен в выборе слов. Он говорил "на текущий момент, мои ощущения", то есть не отказывался официально. Он высказал мнение, что матч именно с представителем нового поколения даст ему нужный вызов. Для шахматного мира будет лучше, если действующий чемпион сыграет очередной матч, стремясь защитить свою корону", - сказал Дворкович.

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов уверен, что норвежец просто кокетничает с шахматным миром. "Ян показал блестящий результат [на турнире претендентов], - сказал Карпов ТАСС. - Что касается слов Магнуса Карлсена, что он может отказаться от встречи с победителем турнира претендентов, если это будет не Фируджа, то думаю, что он вспомнил выходки [Роберта] Фишера - решил так поиграть. Не думаю, что он откажется от матча с Непомнящим".

Почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков также надеется, что матч-реванш за звание чемпиона мира между Непомнящим и Карлсеном состоится: "Это его (Карлсена - прим. ТАСС) дело, он чемпион мира, может и отказаться: в свое время Фишер отказался играть по разными причинам. Посмотрим, хочется, конечно, чтобы матч-реванш Непомнящий - Карлсен состоялся. А если не будет его, будет кто-то другой играть. Будем надеяться, что Ян продолжит свои победы".

Сам Карлсен после победы российского шахматиста на турнире претендентов заявил, что еще не принял решения относительно матча с Непомнящим. "Ян играет очень хорошо, он использует большинство своих возможностей. Он смог использовать свои преимущества наилучшим образом. Я не ожидал, что он победит, я думаю, он был недооценен экспертами, но мне казалось, что шансы Дин Лижэня и Фабиано [Каруаны] были больше", - сказал Карлсен.

"Повлияет ли этот результат на мое решение касательно матча за звание чемпиона мира? Посмотрим", - добавил он.

Важная победа для России

Начиная с 2021 года спонсором Непомнящего является "Норильский никель". Глава компании Владимир Потанин признался ТАСС, что пристально следил за ходом турнира, и отметил, что российский шахматист поймал кураж. "Поздравляю Яна с великолепной победой! - сказал он. - Он очень уверенно прошел всю "марафонскую дистанцию" в Мадриде. С первых матчей было видно, что Ян поймал кураж, что позволило одержать серию побед на старте и сразу вырваться в лидеры. Я на протяжении всего турнира внимательно следил за его игрой и рад, что ему удалось устоять в трудных позициях, верю в комбинационную игру Яна и желаю российскому гроссмейстеру удачи в чемпионском матче".

Депутат Госдумы Светлана Журова заявила ТАСС, что в отсутствие международных стартов победа Непомнящего очень важна для России.

"Допуск наших спортсменов до международных турниров - это уже победа. Наши спортсмены являются одними из сильнейших в мире, и всем интересно с ними соревноваться. Конечно, шахматы являются знаковым видом спорта для России. В отсутствие международных стартов эта победа очень важная и приятная", - сказала Журова.

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев, в свою очередь, указал FIDE, что она должна быть беспристрастной при организации матча за звание чемпиона мира. "Мы поздравляем Яна Непомнящего, который в очередной раз подтвердил высокий уровень российских шахматистов, - сказал он. - Что касается Карлсена, то ему нужно подтверждать свой статус и играть против претендента, неважно, из какой он страны. В ином случае он просто лишится шахматной короны. Считаю, что и FIDE надо быть беспристрастной в данном случае, вне зависимости от национальности спортсменов".