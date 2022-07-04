Непомнящий высказался о победе на турнире претендентов

«Как чувствую себя после игры? Традиционный ответ — не знаю… В этом турнире я больше пытался играть в шахматы, чем играть на победу. Это важно. Ещё один важный фактор – здесь у меня не было ни одной шестичасовой игры. Мне посчастливилось не играть слишком долго», — приводит слова Непомнящего пресс-служба совета Международной федерации шахмат (ФИДЕ).