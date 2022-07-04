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1 час назад

Ян Непомнящий высказался о победе на Турнире претендентов – 2022

Чемпионат.com

31-летний российский шахматист Ян Непомнящий отреагировал на победу в Турнире претендентов – 2022 после ничейного результата с Рихардом Раппортом в партии 13-го тура.

Непомнящий высказался о победе на турнире претендентов
Фото: ТАССТАСС

«Как чувствую себя после игры? Традиционный ответ — не знаю… В этом турнире я больше пытался играть в шахматы, чем играть на победу. Это важно. Ещё один важный фактор – здесь у меня не было ни одной шестичасовой игры. Мне посчастливилось не играть слишком долго», — приводит слова Непомнящего пресс-служба совета Международной федерации шахмат (ФИДЕ).

Напомним, Непомнящий получил право сыграть за звание чемпиона мира с действующим обладателем титула, норвежцем Магнусом Карлсеном. Россиянин уже оспаривал мировую шахматную корону с норвежским гроссмейстером, но потерпел поражение.

Шахматы,Рихард Раппорт,Ян Непомнящий,ФИДЕ,
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