Непомнящий высказался о победе на турнире претендентов

31-летний российский шахматист Ян Непомнящий отреагировал на победу в Турнире претендентов – 2022 после ничейного результата с Рихардом Раппортом в партии 13-го тура.
«Как чувствую себя после игры? Традиционный ответ — не знаю… В этом турнире я больше пытался играть в шахматы, чем играть на победу. Это важно. Ещё один важный фактор – здесь у меня не было ни одной шестичасовой игры. Мне посчастливилось не играть слишком долго», — приводит слова Непомнящего пресс-служба совета Международной федерации шахмат (ФИДЕ).
Напомним, Непомнящий получил право сыграть за звание чемпиона мира с действующим обладателем титула, норвежцем Магнусом Карлсеном. Россиянин уже оспаривал мировую шахматную корону с норвежским гроссмейстером, но потерпел поражение.